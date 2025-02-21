جولة لوزير التموين غدا بقنا للاطمئنان على توافر السلع وإنتاج السكر المحلى

كتب مدحت وهبة - صابر سعيد

يجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية غدا السبت جولة ميدانية لمحافظة قنا، فى إطار سلسلة الجولات الميدانية التى يجريها الوزير فى المحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق .



كما سيقوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وبحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين بزيارة مصنع سكر قوص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والكيميائي صلاح فتحى الرئيس التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، للاطمئنان على عمليات توريد محصول قصب السكر من المزارعين وإنتاج السكر المحلى من القصب، خاصة بعد نجاح الوزير فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة مخزون السلع الأساسية لأكثر من 6 أشهر، بالإضافة إلى زيادة مخزون السكر التموينى لأكثر من 12 شهرا وطرح الكيلو بسعر 30 جنيها فى أسواق اليوم الواحد ومعارض أهلا رمضان 2025 ومنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية بعدما كان يتجاوز سعرة قبل العام الماضى 50 و60 جنيها فى الأسواق الأخرى.