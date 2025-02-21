تنشيط السياحة بالإسكندرية تنظم معرض "أنامل الحرف التراثية"

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية اليوم معرض أنامل للحرف التراثية بإدارة الدكتورة أمل العرجاوي مدير مكاتب الهيئة بالإسكندرية وبحضور الدكتور وفيق شحاده أبو سيدو، القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، وعدد من نواب البرلمان المصري، وشخصيات من المجتمع السكندري، وذلك بحدائق الشلالات البحرية.

وقالت الدكتورة أمل العرجاوي مدير مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار أن معرض أنامل نظم اليوم لتشجيع الحرف التراثية واليدوية تحت رعاية محافظة الإسكندرية، وضمن فعاليات أسبوع هيباتيا للفن، وبتخصيص دولة فلسطين ضيف شرف المعرض.

وأضافت أنه في تقليد سنوي للاحتفال بالمرأة المصرية احتضن معرض أنامل للحرف التراثية صاحبات المهارة والحرف اليدوية المتقنة لتشجيعهن ودعمهن وتمكينهن اقتصاديًا ومجتمعيًا أننا نشعر بالفخر والاعتزاز لاستضافة دولة فلسطين ضيف شرف المعرض التراثي، ليتعرف رواد المعرض على الصناعات الحرفية اليدوية بفن التطريز الفلسطيني المميز بأيادي المرأة الفلسطينية التي بدورها ترسخ الهوية وتعرف بتاريخ الثقافة الفلسطينية فالحرف اليدوية جزء أصيل من تراثنا المصري بتنوع الخامات المميزة والتي تزداد جمالًا بإبداع الذوق الرفيع وموهبة أيادي المرأة المتقنة، للتعبير عن الهوية المصرية وإتاحة الدعم للحرف اليدوية والتعريف بقيمتها من خلال إتاحة الفرص التسويقية المميزة للأيدي المصرية المبدعة.

وأشارت إلى أن هذه المعارض التراثية لها عامل كبير في التنشيط السياحي دوليًا ومحليًا والتعريف بالهوية المصرية ورونق التراث المصري، وأيضًا تنوع المنتج السياحي المقدم للسائحين الذي مازال قادرًا على جذب أنظار واهتمام السائحين من العرب والأجانب لإقتنائه والاحتفاظ به، وذلك بخلق أسواق سياحية جديدة أمام المقصد السياحي المصري.