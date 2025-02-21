تعليم الأقصر تشارك في التصفيات النهائية لمسابقة مسرحة المناهج.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عُقدت العروض النهائية مسابقة مسرحية المناهج التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتي يشارك بها توجيه التربية المسرحية بالأقصر، برئاسة الموجه العام إدوارد فاخوري ميخائيل، في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية في مسابقة مسرحة المناهج، على مسرح قصر ثقافة الأقصر، بحضور هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية والأنشطة التربوية بالمديرية، وبتحكيم اللجنة الوزارية بقيادة تهاني أسعد راشد مدير إدارة التربية المسرحية بالوزارة.

وأشاد الدكتور صفوت جارح وكيل تعليم الأقصر، بدور الأنشطة التربوية بشكل عام في صقل شخصية الطالب، وتنمية مهاراته، والاعتناء بمواهبه، مشيراً أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تولى هذا الشأن بالغ الاهتمام والرعاية، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وأضاف الدكتور صفوت جارح، إن للتربية المسرحية دور رائد في توعية الطلبة بقضايا المجتمع، وهي وسيلة مؤثرة لتوصيل رسالة إيجابية للمتلقي؛ إذ أنها تعتمد على فن من أعرق الفنون، وهو العروض المسرحية، وتعتبر مصر رائدة في هذا المجال، حيث تنوعت العروض ما بين أوبريت، مسرحية، صولو، كورال، استعراض، مونو دراما، شاركت بها العديد من مدارس المحافظة.

وكانت قد حصلت الطالبة "منة عيسى محمد" من مدرسة إسنا التجارية بنات على المركز الأول في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس، وذلك في سباق 3000 متر، والتي أقيمت بإستاد الإسكندرية الرياضي، وذلك فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وقد بعث وكيل تعليم الأقصر برسالة تهنئة لتوجيه التربية الرياضية برئاسة بدوي منصور الموجه العام، مشيداً بالمتابعة الجيدة والفعالة من الإدارة العامة للشئون التنفيذية، وذلك برئاسة هشام عبد الستار مدير عام الإدارة للأنشطة التربوية ودعمها.



التصفيات النهائية في مسابقة مسرحة المناهج على مستوى الجمهورية



تعليم الأقصر تشارك بالتصفيات النهائية في مسابقة مسرحة المناهج