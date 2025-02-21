بلوتس ومقرنص والبرج.. شاهد أنواع الفوانيس فى رحلة 35 سنة هاند ميد مع حمودة الأقصرى

الأقصر – أحمد مرعى

أكثر من 35 سنة مرت في خدمة أهالى مدينة الأقصر سنوياً مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك، لتجهيز وتزيين وتجميل فوانيس رمضان العربية التراثية، داخل محل وورشة عم حمودة كتانة البالغ من العمر حوالى 66 سنة، والذى يوفر أنواع وأحجام مختلفة من الفوانيس المبهجة للأطفال والكبار والمنازل والمحلات فى شارع المدينة المنورة بوسط مدينة الأقصر.

وفى هذا الصدد رصد "تليفزيون اليوم السابع" أجواء البهجة والفرحة قبل قدوم شهر رمضان المبارك في محل وورشة الحاج حمودة كتانة ابن مدينة الأقصر، الذي يعمل في هذا المجال منذ 35 سنة مضت، حيث يقوم كل عام قبل دخول شهر رمضان بأسابيع قليلة بعمل جولته المعتادة في الورش القديمة التاريخية فى الحسين ومصر القديمة لتوفير وجلب الفوانيس من تلك الورش لأهالى الأقصر، وهى التي تصنع عبارة عن اسطمبات نحاسية بنظام المكابس، ويقوم في ورشته بالأقصر بتجميعها بالزجاج وعمل ديكورات مميزة داخلها، كما يقوم بتركيب الفصوص والشرائط والأشكال الذهبية والفضية والسوداء والزجاج المطبوع والكلمات الدينية للشهر الكريم، وذلك لتوفير الفانوس العربى الأصيل التراثي للجمهور، الذى يعشقه ويضعونه جميع الأهالي فى منازلهم وبالشوارع.

ويقول الحاج حمودة لـ"اليوم السابع"، إنه بدأ فى تلك المهنة والصنعة منذ شبابه، فهو يقوم باستكمال مراحل الزينة والتجميل لكل فانوس بيديه داخل ورشته، لتخرج بشكلها النهائي المميز للجمهور لتزين المنازل والمحلات والشركات والفنادق والمطاعم وغيرها خلال الشهر الكريم، موضحاً أنه توجد أنواع مختلفة منها (الشمامة والشويبس والبرج وأبو الأولاد وبلوتس ومقرنص ومصحف) وغيرها من الأسماء الشهيرة لفوانيس رمضان التاريخية، أما عن العمل فى الفوانيس وتصنيعها وتجهيزها للجمهور، فيقوم وأبناؤه وأحفاده بعمل الدهانات اللازمة للفانوس ويدخل عليه بعض التطويرات حالياً من لمبات ليد وزينة مختلفة، فيقوم بتجميل الصاج للفانوس بدعمه بألوان ذهبية وفضية وفصوص مختلفة من الزجاج والبلاستيك والكريستال، وأن الفانوس الحديد يعبر عن الأصالة المصرية ويتم تصنيعه بالكاوية والتناية ومنه أشكال كثيرة، مؤكداً أن الفانوس الصاج هو الأساس والذى تربى عليه صانعو الفوانيس والأطفال من الأجيال المختلفة على مر العصور المختلفة.



جانب-من-أحجام-الفوانيس-المختلفة-فى-الأقصر



عم-حمودة-أكثر-من-35-سنة-شغل-يدوى-في-رمضان



عم-حمودة-خلال-تزيينه-للفانوس-العربي-التراثى



فوانيس-رمضان-على-كل-شكل-ولون-بالأقصر