انطلاق سباق الجمهورية للحمام الزاجل من سوهاج اليوم بمشاركة 16 ألف طائر

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج فى السادسة صباح اليوم الجمعة انطلاق سباق الجمهورية للحمام الزاجل، بمشاركة نحو 16,000 حمامة، بالإضافة إلى 12 سيارة نقل محملة بأقفاص الحمام، وذلك في إطار النشاط السنوى للاتحاد المصرى لسباق الحمام الزاجل فى مختلف محافظات مصر.

يتم تنظيم السباق تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث شارك فيه عدد من المربين الذين يصلون إلى محطة الإطلاق في تمام الساعة الرابعة صباحًا، وينتظروا حتى شروق الشمس لبدء عملية الإطلاق.

وفي هذا السياق، قال عمرو زكريا، مفوض الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل، إن المسابقة يشارك فيها متسابقون من 14 محافظة مصرية، ويصل طول المسافة المقررة للسباق إلى حوالى 500 كيلو متر، وأشار إلى أن محافظة سوهاج تضم أكثر من 2000 حمامة، ويشارك في السباق نحو 250 متسابقًا.

يُذكر أن السباق يشهد متابعة كبيرة من المهتمين بهذا المجال، ويُعتبر حدثًا مهمًا يعزز من روح التنافس ويجمع بين المربين من جميع أنحاء مصر في إطار من التعاون والتفاعل الرياضى.