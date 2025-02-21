اليوم السابع
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الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية بمركز شباب باب الشعرية لتعزيز الوعى.. صور

الجمعة، 21 فبراير 2025 03:17 م
الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية بمركز شباب باب الشعرية لتعزيز الوعى.. صور المستشار أحمد بنداري
كتب إبراهيم قاسم - أمينة الموجى

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فى إطار جهودها لنشر الثقافة الانتخابية وتعزيز المشاركة المجتمعية، نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات، ندوة تثقيفية فى مركز شباب باب الشعرية، تناولت دور الهيئة، وتشكيلها واختصاصاتها، إلى جانب استعراض كافة الاستحقاقات الانتخابية التى أدارتها وآليات عملها.
 
شهدت الندوة حضور المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي رياض، والمستشار شريف صديق، نائبا المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وأ.إيمان عبد الجابر، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، ود.أحمد عبد الوكيل، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ود.محمد حسن نادي، معاون وزير الشباب والرياضة، وأ.راندا البيطار، مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الشباب.
 

مشاركة فعّالة من قبل الشباب تُثري النقاش فى الندوة

هذا وتضمنت الندوة عرضًا لمجموعة من المواد التثقيفية التى تستهدف الناخبين، بهدف تعزيز وعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

كما شهدت حضورًا لافتًا من الشباب الذين شاركوا بفعالية من خلال تساؤلاتهم، مما أثرى النقاشات بين الحضور.  
 
تأتي هذه الندوة فى إطار البروتوكول المُبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة، بهدف نشر الوعي الانتخابي بين الشباب، وتعزيز دورهم في الحياة السياسية، انطلاقًا من إيمان الهيئة بأهمية التواصل مع أبناء الوطن لبناء مستقبل الدولة المصرية.

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ندوة الوطنية للانتخابات 
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شرح تصريح الوطنية للانتخابات 
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جانب من الندوة
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جانب من الفعاليات
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فعاليات ندوة الوطنية للانتخابات
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أثناء فعاليات الندوة
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تدريب الوطنية للانتخابات 
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اعضاء الهيئة يدربون الشباب 
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المستشار أحمد بنداري 
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ندوة الهيئة الوطنية للانتخابات 
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المستشار أحمد بنداري أثناء الندوة 
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جانب من الحضور بالندوة






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الهيئة الوطنية للانتخابات

مركز شباب

باب الشعرية

الوعى بأهمية الانتخابات






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