الكنيسة الكاثوليكية تخصص قداس للصلاة اليوم من أجل شفاء البابا فرنسيس

كتبت – بتول عصام

تخصص، اليوم الجمعة، الكنيسة الكاثوليكية بمصر، قداس للصلاة من أجل شفاء قداسة البابا فرنسيس، إذ قرر البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر، تكريس قداس اليوم الجمعة، على نية سرعة تعافي البابا فرنسيس، وذلك تضامنًا مع شعوب الكنيسة الكاثوليكية في العالم.

وأعلن الفاتيكان أن البابا فرانسيس خرج من السرير بعد أسبوع من دخوله المستشفى بسبب إصابته بالتهاب رئوى ثنائى، وقال في بيان أصدره "البابا أمضى ليلة هادئة ويعطى إشارات جديدة تشير إلى التحسن الطفيف".

كان قد نفى الفاتيكان تدهور حالة البابا فرانسيس الصحية، ويستمر في مكوثه في مستشفى جيمبلى بروما، مشيرًا إلى أن فحوصات الدم الأخيرة التي تظهر تحسنا طفيفًا وخاصة في مؤشرات الالتهاب، وأكد أن الحالة السريرية للبابا مستقرة، كما أنه استقبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى حيث أمضى معها 20 دقيقة، وفقا لموقع الفاتيكان نيوز.

كما أكد الفاتيكان أن البابا يتنفس دون مساعدة ميكانيكية، لكن لا يستبعد أن يلجأ إليها في بعض الأحيان، وأوضح أندريا أونجار، أستاذ طب الشيخوخة في جامعة فلورنسا، أن الالتهاب الرئوي الثنائي الذي يعاني منه "حالة صعبة بالتأكيد".