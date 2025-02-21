الكشف والعلاج مجاناً.. المركز القومى للبحوث يطلق قافلة طبية فى 6 أكتوبر

محمد صبحى

أطلق المركز القومى للبحوث قافلة طبية، إلى الحى المتميز بالمنطقه السياحيه ٦ اكتوبر - محافظه الجيزة، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومى للبحوث وبرئاسة الدكتوره نبيلة عبد المقصود رئيس القوافل الطبية والتوعوية بالمركز.

وشملت القافله أطباء المركز فى التخصصات المختلفة منها: الأمراض الباطنية، أمراض القلب، الأمراض الجلدية، طب الأطفال، أمراض النساء والتوليد، الرمد، مخ واعصاب، رسم القلب وسرطان الثدى .

وقام الأطباء بالكشف والتشخيص على المرضى، ورافق القافلة العيادات المجهزه الخاصة بالمركز القومى للبحوث ( عياده الامراض الباطنيه ورسم القلب وعياده طب الفم والاسنان )، كما تم صرف الأدوية اللازمة مجانا من صيادله المركز القومى للبحوث.

و كان عدد المستفيدين من القافلة 3200 مستفيد.



القافلة الطبية المجانية