"القومى للمرأة" بالشرقية: استخراج 250 بطاقة رقم قومى للسيدات والفتيات مجانا

الشرقية - فتحية الديب

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع المجلس يواصل استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، وتم استخراج 250 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، بقرى "تل مسمار، وشيبة، وعزبة المربع" نطاق مركز الزقازيق، وبقرى "دهمشا، كفر أبرش، وابراش، ونبتيت، البركاوى، وكفر عبد الله" بمركز مشتول السوق، وقرى" الرست، أبو عريضة ، 3 رمسيس، عبد العزيز الإمام،- 5 خفرع".

وأضافت مقررة الفرع فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك"، وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، وتابعت: "إن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية".

فيما أعربت العديد من السيدات عن شكرهم وتقديرهم لجهود المجلس القومى للمرأة على توفير الاستمارات بالمجان.