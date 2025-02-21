اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2025 09:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الفلسطينى: لابد من تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى فى غزة والضفة والقدس

الجمعة، 21 فبراير 2025 08:38 م
الرئيس الفلسطينى: لابد من تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى فى غزة والضفة والقدس غزة
محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس، فى إطار رؤيته التى سيطرحها خلال القمة العربية الطارئة 4 مارس المقبل فى القاهرة، بشأن القضية الفلسطينية إلى ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، فى كل من غزة والضفة والقدس، مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخى والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولى.

وتستضيف جمهورية مصر العربية القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية ٤ مارس المقبل بالقاهرة، وذلك فى إطار استكمال التحضير الموضوعى واللوجستى للقمة.

وقد تم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.







مشاركة

غزة

قطاع غزة

الضفة الغربية

القمة العربية الطارئة

فلسطين

التهجير






الرجوع الى أعلى الصفحة