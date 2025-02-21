الرئيس الفلسطينى: لابد من تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى فى غزة والضفة والقدس

محمد جمال

دعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس، فى إطار رؤيته التى سيطرحها خلال القمة العربية الطارئة 4 مارس المقبل فى القاهرة، بشأن القضية الفلسطينية إلى ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، فى كل من غزة والضفة والقدس، مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخى والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولى.

وتستضيف جمهورية مصر العربية القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية ٤ مارس المقبل بالقاهرة، وذلك فى إطار استكمال التحضير الموضوعى واللوجستى للقمة.

وقد تم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.