الدكتور محمد مارم يحصل على درجة الأستاذية من جامعة عدن

حصل الدكتور محمد على مارم السفير السابق لليمن بالقاهرة ، على درجة الأستاذية من جامعة عدن والتى أقرها مجلس جامعة عدن في دورته الأولى لعام 2025، وأيضًا المجلس الأكاديمي فى دورته السادسة، وتسلم الشهادة العلمية بحضور كل من الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى اليمنى، والأستاذ محمد علي الشدادي نائب رئيس البرلمان، والشيخ أحمد العيسي نائب مدير مكتب الرئاسة و الأستاذ بارحيم مدير مركز الدراسات الهندسية بجامعة عدن والدكتور أحمد لصور والأستاذ مصطفى مدير مكتب رئيس الجامعة.

تم إصدار الشهادة العلمية بعد التحكيم الدولي والمحلي للأبحاث المنشورة في صحف عربية ومحلية، لخمسة من الأبحاث العامة والمتخصصة في مجال اقتصاد العلوم المالية و المصرفية.

وبهذه المناسبة أعرب مارم عن جزيل الشكر والامتنان لمجلسي جامعة عدن و رئاستها، للجهود السامية التي تبذلها؛ بالرغم من صعوبة الظروف التي تعيشها مؤسسات الدولة، كما أعرب عن شكره لأساتذته فى مراحل التعليم المختلفة، وصولًا إلى تسلمى درجة الأستاذية، كما توجه بالشكر لكل من العميد الدكتور رشيد عبدالسلام، والدكتور عبدالرحمن اللحجي، والدكتور عبدالله حجي، والدكتور عادل عبدالمجيد، والدكتور أحمد مقبل.

وتقدم بالشكر والعرفان للزملاء الباحثين في الأبحاث المشتركة والرصينة والتي وصل عددها إلى تسعة أبحاث فردية و مشتركة، خلال السنوات الممتدة منذ حصولى على درجة أستاذ مشارك، والتي أشاد بها كل المحكمين الدوليين ومجلات النشر الدولية، كما توجه بالامتانن لأصدقائه الداعمين له وأساتذته الأجلاء فى كل من ماليزيا و اليمن ؛ والذين كان لهم عظيم الأثر حتى حقق هذه الخطوة المهمة فى حياته العلمية.

وقال مارم، إننى بهذا العمل البحثي الأكاديمي أثمن عراقة جامعتنا الفتية جامعة عدن، ذلك الصرح العظيم الذى أرسى ركائزه أساتذة أجلاء من بينهم؛ العمودي و باعنقود والنوبان وباصره وحبتور وأحمد منصر وسلسلة من العلماء والأكاديميين وقادة الدولة، الذين جعلوا من هذا الصرح معلمًا علميًا شامخًا، يقع على عاتق الأجيال المتعاقبة الحفاظ عليه وتنميته.