افتتاح 6 مساجد فى بنى سويف اليوم بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك

بنى سويف هانى فتحى

يفتتح رؤساء المدن بمحافظة بنى سويف، نيابة عن محافظ بنى سويف اليوم، الجمعة، 6 مساجد "بعد إحلالها وتجديدها ورفع كفاءتها" بمركزى بني سويف وناصر بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه تقريبا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله، وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المُبارك.

ومن المقرر أن يشهد اليوم، الجمعة، افتتاح مساجد، مصطفى كامل الغمراوي بمدينة بنى سويف "إحلال وتجديد" ومسجد "الإيمان" بقرية اشمنت مركز ناصر "صيانة وتطوير"، بجانب افتتاح 4 مساجد بقرى مركز بني سويف "بعد صيانتها وتطويرها" بالجهود الذاتية، وهي مساجد: الشيخ إسماعيل بقرية نعيم ، مسجد الرحمن بقرية الدوية، ومسجدى الرحمن وعاقولا البحرى بقرية بلفيا.