أئمة "صلاة التهجد" بالحرم المكى فى العشر الأواخر من رمضان.. الدوسرى الأبرز

إيمان حنا

كشفت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمملكة العربية السعودية، عن أسماء الأئمة الذين سيؤمون صلاة التهجد بالحرم المكى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

ومن بين أشهر الأئمة فى صلاة التهجد ، الشيخ ياسر الدوسرى ، والشيخ عبد الرحمن السديس و الشيخ ماهر المعيقلى.

ويأتى توزيع الأئمة فى اللليالى العشرة وفق الجدول التالى

الليلة التسليمتان الأولى التسليمتان الثانية التسليمة الأخيرة مع الوتر

الحادية والعشرون الشيخ بدر التركي الشيخ ياسر الدوسري الشيخ عبدالرحمن السديس

الثانية والعشرون الشيخ ماهر المعيقلي الشيخ بندر بليلة

الثالثة والعشرون الشيخ عبدالله الجهني الشيخ الوليد الشمسان الشيخ عبدالرحمن السديس

الرابعة والعشرون الشيخ بندر بليلة الشيخ ماهر المعيقلي

الخامسة والعشرون الشيخ بدر التركي الشيخ ياسر الدوسري الشيخ عبدالرحمن السديس

السادسة والعشرون الشيخ ماهر المعيقلي الشيخ بندر بليلة

السابعة والعشرون الشيخ عبدالله الجهني الشيخ الوليد الشمسان الشيخ عبدالرحمن السديس

الثامنة والعشرون الشيخ بندر بليلة الشيخ ماهر المعيقلي

التاسعة والعشرون الشيخ بدر التركي الشيخ ياسر الدوسري

الثلاثون الشيخ ماهر المعيقلي الشيخ بندر بليلة