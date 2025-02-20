3 أرقام لتوصيل شكوتك إلى محافظة الجيزة.. تعرف عليها

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن طرق إرسال الشكاوى والبلاغات بشأن الخدمات المقدمة إليهم من كافة قطاعات المرافق، علاوة على المخالفات، وتشمل مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، والإشغالات، وتراكم القمامة.

وأوضح المحافظة تلقيها بلاغات المواطنين للطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء من خلال غرفة العمليات وإدارة الإزمات على الأرقام الجديدة الخاصة بمبنى الديوان العام الجديد، وهي كالآتي: 33465048 - 33465046، وعلى رقم واتس آب 01016050453.

وأعلنت محافظة الجيزة، إطلاق منظومة المركبات المتحركة المجهزة تكنولوجيًا لرصد المخالفات المختلفة من تجمعات قمامة ومخلفات أو إشغالات أو مخالفات مباني.. إلخ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أن التعامل الفوري مع هذه المخالفات عن طريق التنسيق بين المركز المتخصص في النقل الميداني الموجود بالمبنى الجديد لديوان عام محافظة الجيزة بميدان سفنكس – المهندسين، وذلك لكافة الشوارع والميادين بالأحياء والمدن وهيئة النظافة وكافة الجهات المعنية.