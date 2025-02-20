اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 فبراير 2025 06:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

24 قيادة بالقطاعين الحكومى والخاص يشاركون ببرنامج تعزيز المهارات بالرقابة الإدارية

الخميس، 20 فبراير 2025 05:41 م
24 قيادة بالقطاعين الحكومى والخاص يشاركون ببرنامج تعزيز المهارات بالرقابة الإدارية برنامج تعزيز المهارات بالرقابة الإدارية
كتب أحمد عبد الهادى - محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفلت هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ البرنامج رقم 8 لتعزيز القدرات القيادية للمتميزين والمنعقد بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مدار خمسة أيام فى خطوة تعكس جهود الدولة لبناء كوادر قيادية من القطاع الحكومى والخاص والشركات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى قادرة على دفع مسيرة التطوير والتنمية.

 

 

4c0ccffd-cfb1-4d12-a4b2-f22359161788

 

8aeb2bba-fc97-4dff-a8ab-cc981caba2a4
 
93c1fc87-b367-4656-bdb5-279fdda0080d
 
405f9014-40da-4c9c-abee-9518fb52233f
 
aed269b4-d56c-4778-9967-f0228955399c
 
bd2d8e1f-07b6-4f85-923c-231201bcfe16
 
d6ad4244-a3ac-42df-81aa-dd3e9e35e77e
 
fe15260c-8f94-4b9a-8277-b2a69807e87a

أقيم البرنامج فى إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وترسيخ قيم النزاهة حيث تضمن التعريف بدور هيئة الرقابة الإدارية فى مجال الحوكمة والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، واستعراض ومناقشة جهود الدولة فى مختلف المجالات وأبرزها مشروعات التحول الرقمى والبنية المعلوماتية للدولة المصرية، تطوير منظومة الخدمات الصحية فى مصر، مستقبل مصر كمركز للاستثمار والخدمات، السياسة المالية والنقدية للدولة، خطة الدولة للحفاظ على الأمن المائى، والمخاطر والتحديات التى تواجه الدولة المصرية.

شارك فى تنفيذ البرنامج كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أحمد كوجك وزير المالية، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبعض قيادات الهيئة والجهاز الإدارى للدولة.







مشاركة

الرقابة الإدارية

اخبار الرقابة الإدارية

رئيس الرقابة الادارية

وزير الرى

الجهاز الاداري للدولة






الرجوع الى أعلى الصفحة