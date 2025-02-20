ولى عهد السعودية لبوتين: الحوار هو السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية

أ ش أ

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى، التزام المملكة العربية السعودية ببذل الجهود الممكنة لتعزيز الأمن والسلام فى العالم إيمانا منها بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه الأمير محمد بن سلمان، اليوم /الخميس/، من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، الذى قدم شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ولولى العهد السعودى على استضافة المملكة للمحادثات المثمرة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).



كما جرى خلال الاتصال الإشادة بعمق العلاقات بين البلدين والحرص على تنميتها فى مختلف المجالات.



من جانبه، أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال الاتصال، وفقا لبيان للكرملين، أورده موقع "روسيا اليوم"، عن امتنانه للسعودية على تهيئة الظروف المواتية لعقد المحادثات الروسية الأمريكية فى الرياض فى 18 فبراير الجارى والضيافة التى أظهرتها المملكة، مما ساهم فى العمل البناء والمثمر للوفدين.



وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على الالتزام بمواصلة تطوير التعاون الروسى السعودي، بما فى ذلك فى مجالات التجارة والاستثمار والطاقة. وسيواصل الطرفان التعاون الوثيق فى إطار "أوبك+" من أجل الحفاظ على الاستقرار فى سوق النفط العالمية".



وعقدت الثلاثاء الماضى فى الرياض مباحثات روسية أمريكية رفيعة المستوى، مثل روسيا فيها وزير الخارجية سيرجى لافروف، ومساعد الرئيس يورى أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسى كيريل دميترييف، ومثل الولايات المتحدة مستشار الأمن القومى مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكى إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.



وفى أعقاب الاجتماع، تحدث الوفدان عن أجواء إيجابية سادت المفاوضات، واتفقا على حل المشاكل بشكل مشترك، والتحضير لاجتماعات جديدة.