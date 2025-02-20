وكيل "تموين الشرقية": أسواق اليوم الواحد مستمرة بالمحافظة

كتب مدحت وهبة

تستمر مديرية التموين بمحافظة الشرقية في إقامة أسواق اليوم الواحد في مختلف المراكز والمدن بالمحافظة ، حيث تم اليوم إقامة السوق في مدينتي ههيا وفاقوس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وبتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار الحرص لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق .

يأتي هذا السوق بالتعاون بين محافظة الشرقية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، شركات القطاع الخاص، وكبار التجار، ويستمر حتى نهاية اليوم، وسط إقبال كبير من المواطنين الذين أعربوا عن رغبتهم في استمرار هذه الأسواق بشكل دائم

وقال عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن المديرية نفذت أسواق اليوم الواحد على مدار 38 يومًا للأسبوع التاسع على التوالي، مع خطط لتعميمها على جميع مراكز ومدن المحافظة لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين

وأضاف وكيل الوزارة، أن السوق يوفر جميع السلع الأساسية، بما في ذلك الزيت، السكر، المكرونة، الأرز، السمن، الألبان، الجبن، البقوليات، الخضروات، الفواكه، وكذلك بعض السلع غير الغذائية، بأسعار مناسبة لتخفيف العبء على الأسر الشرقية، كما أكد أن المديرية تتابع عن كثب سير العمل في الأسواق لضمان جودة المنتجات والتزام التجار بالأسعار المخفضة كما أن المديرية انتهت من إقامة وافتتاح معارض "أهلاً رمضان "2025 في عدد من مراكز المحافظة، "الزقازيق ، ههيا ، الإبراهيمية ، فاقوس ، أبو كبير ، الحسينية ،منشأة أبو عمر ، صان الحجر ، ديرب نجم ، مشتول السوق".

كما يجري حاليًا استكمال إقامة المعارض في باقي المراكز والمدن، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مخفضة لتخفيف المعاناة عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.



أسواق اليوم الواحد



إقامة أسواق اليوم الواحد بالشرقية