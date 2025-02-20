وزير العمل يعتمد تأسيس النقابة العامة للفلاحين و6 لجان نقابية عمالية جديدة

كتبت آية دعبس

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن إعتماد نقابة عمالية عامة، و عدد من اللجان النقابية الجديدة ، والتي وافقت "الوزارة " - بصفتها الجهة الإدارية- على تأسيسها ، وذلك خلال الفترة من إبريل 2024، وحتى فبراير 2025، وعددها 6 لجان، ونقابة عامة ، بالإضافة إلى لجنتين تقدمتا بطلب تأسيس، بينما لم تقوم -حتى الآن- باستكمال الأوراق التأسيسية الخاصة بهما، تمهيداً لاعتمادهما.

وأكد الوزير جبران على أن هذه اللجان الجديدة ، تقدمت بأوراقها، طبقا لأحكام المواد 18، و 19 من القانون 213 لسنة 2017 ، والمواد 13 و 14 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018، والمتعلقة بإيداع أوراق وتأسيس المنظمات النقابية العمالية...

وأشار الوزير جبران إلى أن الموافقة على تأسيس هذه اللجان بعد استكمال مستنداتها طبقا للقانون ، يؤكد التزام الدولة المصرية بالحريات النقابية، ومعايير العمل الدولية التي يوجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية .

وقال الوزير إن وزارة العمل حريصة دائماً على استقلالية الحركة النقابية، ووجود نقابات عمالية قوية ومتماسكة ، تشارك الحكومة، وأصحاب الأعمال في تعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج في إطار "ثلاثية العمل " المكونة من الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، حيث تحرص "الوزارة "على تحقيق التوازن ومشاركة جميع الأطراف في " الحوار الاجتماعي" من أجل المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ، والتشجيع على الاستثمار، في ظل بيئة عمل لائقة، ذات معايير دولية ، ويصنعها الجميع ...

جدير بالذكر أن النقابة العامة وهذه اللجان هي كالتالي :النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، واللجنة النقابية للغرف التجارية، واللجنة النقابية بأحد الشركات ، واللجنة النقابية للطيارين المدنيين ، واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالسياحة والفنادق ، واللجنة النقابية للوساطة العقارية "سماسرة العقارات"، واللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات بالغربية ..بالإضافة إلى "اللجنتين"، الجاري استكمال اوراقهما.