وزير التعليم يلتقى رئيس لجنة التعليم فى البرلمان اليابانى لمناقشة التعاون

كتب محمود طه حسين

استقبل النائب هيرويوكي ناكامورا رئيس لجنة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، اليوم، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

وقدم الوزير محمد عبد اللطيف الشكر لرئيس لجنة التعليم والثقافة فى البرلمان اليابانى على استقباله، مقدمًا الشكر للدولة اليابانية على المشاريع المشتركة مع الدولة المصرية مثل المتحف المصرى الكبير والمدارس المصرية اليابانية التى وصل عددها إلى ٥٥ مدرسة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم المصرية تهدف إلى التوسع فى زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية نظرا لأنها تعكس توافق الثقافتين المصرية واليابانية، لافتًا إلى أن نجاح النموذج اليابانى شجع الدولة المصرية لتقديم نماذج جديدة مستحدثة فى مجالات التعليم الفنى والاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى رغبة مصر لتقديم المدارس المصرية اليابانية كنموذج ناجح أثناء مؤتمر "تيكاد ٩" لنشره فى الدول الأفريقية بالإضافة الي نماذج مماثلة في مجال التعليم الفني وتعليم أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.



جانب من اللقاء

ومن جهته، رحب هيرويوكي ناكامورا رئيس لجنة التعليم فى البرلمان اليابانى بالوزير والوفد المصري المرافق له، مثنيًا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعليم وتطبيق نظام التعليم اليابانى بالمدارس المصرية والتى تدل على الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم والمساهمة فى الازدهار والتنمية، مؤكدًا أن الشراكة تتميز بتقديم نظام التعلم المعتمد على الأنشطة الخاصة (التوكاتسو)، والتى ساهمت فى التأثير الإيجابي على الأطفال من خلال تشكيل شخصياتهم وتميزهم وقدرتهم على الإبداع وحل المشاكل.

وثمن رئيس لجنة التعليم فى البرلمان اليابانى اعتزام الوزير محمد عبد اللطيف التوسع فى هذا النظام التعليمى بشكل أكبر، كما أبدى هيرويوكي ناكامورا الاهتمام بمشاركة اليابان في تبادل الخبرات مع مصر فى تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

كذلك أشار هيرويوكي ناكامورا إلى اهتمامه بنظام الكوزن الذى نجح فى دول أخري ويأمل فى تطبيقه فى مصر، فضلًا عن التعاون مع اليابان فى نظام "ATS" للتعليم الفنى وهو نظام شراكة يضمن تعليم جيد ومتخصص يضمن فرص عمل للخريجين.

وخلال الاجتماع، توافق الطرفان على تعزيز التعاون وبحث اطلاق مشاريع جديدة أثناء مؤتمر "التيكاد 9"، والتي توثق العلاقات المتميزة فى كل مجالات التعليم والثقافة.

وفى ختام الاجتماع، قدم الوزير محمد عبد اللطيف الدعوة هيرويوكي ناكامورا رئيس لجنة التعليم فى البرلمان اليابانى وأعضاؤها لزيارة مصر وتفقد المدارس المصرية اليابانية والجامعة المصرية اليابانية.

جاء ذلك بحضور، السفير محمد أبو بكر سفير مصر باليابان، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، و نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وأميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة،.