اليوم السابع
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وزير الأوقاف ينعى وزير الإصلاح البيروقراطى وتنمية الموارد البشرية الإندونيسى السابق

الخميس، 20 فبراير 2025 06:14 م
وزير الأوقاف ينعى وزير الإصلاح البيروقراطى وتنمية الموارد البشرية الإندونيسى السابق وزير الأوقاف ينعى وزير الإصلاح البيروقراطى
كتب لؤى على

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نعي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى الفريق الدكتور شفر الدين كامبو، رئيس مؤسسة "السلام في العالمين" - وزير الإصلاح البيروقراطي وتنمية الموارد البشرية الإندونيسي السابق - نائب قائد الشرطة الإندونيسية السابق - رئيس مجلس الأمناء لمجلس رؤساء الجامعات الحكومية الإندونيسية السابق - رئيس ديوان المساجد الإندونيسية - نائب رئيس رابطة المسلمين الملاويين العالمي، الذي وافاه الأجل اليوم.

وتابع: "لقد كان الفقيد قامة وطنية بارزة، ورجل دولة مخلصًا، وصاحب جهود متميزة في دعم السلام والتعايش المشترك، إذ سخّر حياته لخدمة وطنه وأمته".

وتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وشعب إندونيسيا الشقيق، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.







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اندونيسيا

وزير الاوقاف

اسامة الازهري

الاوقاف



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