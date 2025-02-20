اليوم السابع
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معرض أهلا رمضان فى العمرانية يطرح الخضروات بأسعار مخفضة.. صور

الخميس، 20 فبراير 2025 11:56 ص
معرض أهلا رمضان فى العمرانية يطرح الخضروات بأسعار مخفضة.. صور معرض أهلا رمضان فى العمرانية يطرح الخضروات بأسعار مخفضة
كتبت مرام محمد – تصوير حسن محمد

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طرح معرض أهلًا رمضان بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يوفره من سلع ومواد غذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وجاءت قائمة أسعار الخضروات في المعرض على النحو الآتي: 5 كيلو طماطم بـ12.5 جنيهات، كيلو البطاطس بـ7.5 جنيه، كيلو الخيار بـ15 جنيهًا، كيلو الفلفل بـ18 جنيهًا، كيلو الكوسة بـ12 جنيهًا، كيلو الجزر بـ8 جنيهات، كيلو البصل بـ15 جنيهًا.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة تحتضن هذا العام 30 معرضًا لـ "أهلًا رمضان"، من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين بجميع قطاعات المحافظة بأسعار مناسبة، انطلاقًا من الدور المهم الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم المواطنين ومحاربة الغلاء.

وأشار إلى أن تنظيم هذه المعارض على أرض المحافظة يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبدعم كامل من رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية، والتموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة.

وأكد استمرارية توفير جميع السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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سعر البطاطس في معرض أهلا رمضان في العمرانية
 
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سعر الطماطم في معرض أهلا رمضان بالعمرانية
 
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معرض أهلا رمضان في العمرانية
 
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الخضروات في معرض أهلا رمضان بالعمرانية
 
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معرض أهلا رمضان في العمرانية يطرح فواكه وخضروات
 






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أسعار الخضروات

سعر الخضار

معرض اهلا رمضان

معرض اهلا رمضان في العمرانية

معارض اهلا رمضان في الجيزة



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