مركز المناخ: رى القمح يجب أن يكون بحساب صارم خلال الأيام المقبلة

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، أن ري القمح يجب أن يكون بحساب صارم الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك منخفض حراري جديد يسيطر على الجمهورية بداية من غدًا الجمعة، حيث تندفع كتلة هوائية شديدة البرودة مع كميات كبيرة من الرطوبة، وتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد، مع وجود منخفض حراري دافيء فى السودان وجنوب الصحراء والجزيرة العربية يسبب حالة من عدم الاستقرار وجذب كميات ضخمة من التيارات الهوائية شديدة البرودة من شمال أوروبا.

وأضاف فهيم فى تصريحات له، أن هناك ارتباك فى عمليات النمو للبطاطس الصيفية المتأخرة، وطرد السنابل في القمح، والإنبات فى الفاصوليا، والتحجيم والتلوين فى الفراولة والطماطم "الصعيد"، ومليء الحبوب فى الفول والبسلة والكمون واليانسون والحمص والحلبة، وبداية التزهير في الكتان والشمر.

وأشار فهيم إلى أن هناك تأثر بعمليات التلقيح والإخصاب والعقد فى معظم أشجار الفاكهة "مانجو - عنب - زيتون - نخيل" لذلك يجب الاهتمام بضبط الري وضرورة إضافة حامض الفولفيك، وزيادة إضافة مركبات عالي الفسفور "حامض فسفوريك – ماب " مع الري – الرش بمركبات الكالسيوم بورون من مصادر جيدة وبدون خلط.

وأكد فهيم أن البرودة الشديدة ليلًا ستؤثر على معدل نمو الشتلات "الطماطم، الباذنجان ، الفلفل ، الكوسة ، الكنتالوب ، الشمام " أو معدلات انبات التقاوي لمحاصيل العروة الصيفي المبكر مثل لب البطيخ ونجاح التطعيم في الفاكهة لذلك يفضل التوصية يفضل تأجيل الزراعة والشتل والتطعيم حتى نهاية الأسبوع القادم.