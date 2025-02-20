اليوم السابع
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الخميس، 20 فبراير 2025 12:47 م
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محافظ القاهرة يفتتح المهرجان الدولى الخامس للتمور بمشاركة 70 شركة

الخميس، 20 فبراير 2025 12:35 م
محافظ القاهرة يفتتح المهرجان الدولى الخامس للتمور بمشاركة 70 شركة محافظ القاهرة يفتتح المهرجان الدولى الخامس للتمور
كتب سيد الخلفاوى

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افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، منذ قليل، "مهرجان القاهرة الدولى الخامس للتمور"، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وذلك بحديقة الحرية بالزمالك، بمشاركة أكثر من 70 شركة وعارض.

ويوفر المهرجان التمور والياميش و احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وتخفيضات كبيرة، قبل حلول شهر رمضان.
وتفقد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة المعرض يرافقه محافظ القليوبية، وعدد من مسئولى محافظة القاهرة والغرفة التجارية.

وحرص المحافظ على التحدث مع العارضين عن الأسعار وضرورة تقديم المنتجات بأسعار مخفضة تناسب الجميع.
ومن المقرر ان يستمر المعرض حتى يوم 25 من الشهر الجارى. 

محافظ القاهرة يفتتح المهرجان الدولى الخامس للتمور
محافظ القاهرة يفتتح المهرجان الدولى الخامس للتمور

 







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مهرجان التمور

التمور

القاهرة

اسعار الياميش



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