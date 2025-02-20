محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا بمجلس إدارة المناطق الصناعية فى الصف والعياط

كتبت – مرام محمد

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة المناطق الصناعية والاستثمارية بعرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى وانتظام العمل بتلك المناطق وأبرز المعوقات التي تواجه العمل لتذليلها.

وأكد المحافظ، الأهمية التى يوليها الجهاز التنفيذى للمحافظة للمناطق الصناعية والاستثمارية بعرب أبو ساعد وجرزا والعمل على إخراجها بشكل حضارى متكامل من بنية تحتية ومرافق وطاقة كهربائية كاملة وضرورة استغلالها في دعم عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل.

واطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال اللقاء على تقرير مفصل من رؤساء أجهزة المناطق الصناعية والاستثمارية بعرب أبو ساعد وجرزا وخطط العمل المستقبلية، موجهًا بضرورة العمل المستمر لتقديم الخدمات المتكاملة للاستثمار والمستثمرين من خلال تفعيل منظومة العمل لجميع العاملين بالأجهزة والتعامل الفوري حيال أي مشكلات لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.

وشهد الاجتماع اعتماد اللائحة التنفيذية الداخلية للمناطق الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا والتى تتناول الجوانب الإدارية والفنية والمالية للعمل بتلك المناطق الصناعية.

وحرص المحافظ على الاستماع من ممثلى المستثمرين بالمناطق الصناعية على طلبات المستثمرين والعقبات التى تواجههم كما تابع المحافظ إجراءات إنشاء جمعية مستثمرى المناطق الصناعية بعرب ابو ساعد وجرزا، مشددًا على سرعة الانتهاء من إجراءات الإشهار لخروجها للنور.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم نواب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ورئيس جهاز الإشراف على المناطق الصناعية والاستثمارية، ورؤساء أجهزة المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا، وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية والاستثمار، وجمعية مستثمري عرب أبو ساعد وجرزا.