محافظ الإسماعيلية يوجِّه بحصر كافة المنافذ والشوادر على مستوى المحافظة

الإسماعيلية -صبرى غانم

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة تطبيق إجراءات وضوابط محددة لإقامة المنافذ والشوادر الموسمية؛ وذلك عقب اندلاع حريق معرض أهلًا رمضان بمدينة فايد.

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الإسماعيلية أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ خطوات تنفيذية وإجراءات عاجلة لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وبناءً على خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتوسع في إنشاء معارض أهلًا رمضان.

قامت محافظة الإسماعيلية من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بإقامة ست نسخ من سوق اليوم الواحد، النسخة الأولى بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، والثانية بمدينة المستقبل، والثالثة والرابعة بحي ثان مدينة الإسماعيلية، والخامسة بمنطقة أبوعطوة، والسادسة بمدينة القنطرة غرب بالإضافة إلى معارض أهلًا رمضان ثلاثة معارض في أماكن متفرقة بمركز ومدينة التل الكبير ومعرض بمدينة القنطرة غرب؛ وذلك لزيادة المعروض من السلع الغذائية بأسعار تنافسية من أجل ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

كما تم تنفيذ فكرة لسوق متنقل بقرى مركز فايد وتوفير احتياجاتهم من سلع أساسية وأسطوانات غاز وخضر وفاكهة كتجربة جديدة للوصول للمواطنين في الأماكن الأكثر احتياجًا.

وأضاف أكرم أنه تم اختيار أماكن إقامة أسواق اليوم الواحد والمعارض وفقًا لطبيعة المنطقة واحتياجات الأهالي، هذا إلى جانب تأمين المعارض والأسواق بسيارات الحماية المدنية والإسعاف وكافة إجراءات السلامة.

وكلف محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، بحصر كافة الشوادر والمنافذ القائمة بمحافظة الإسماعيلية من أجل التأكد من اتباع إجراءات السلامة والحماية المدنية.

وقرر محافظ الإسماعيلية بعدم السماح بإقامة معارض أو شوادر أو منافذ موسمية إلا وفق ضوابط وشروط محددة، منها أن تكون تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وشرط حصولها على موافقة الحماية المدنية واتباع الإجراءات الوقائية ضد الحرائق، وتشكيل لجنة من مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والبيئة ومباحث التموين للتأكد من سلامة وجودة المنتجات المعروضة وتطبيق الدليل الاسترشادي الموحد؛ حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

كما قرر محافظ الإسماعيلية أنه يتم اختيار أماكن لإقامة المعارض والشوادر وفق دراسة سريعة ودقيقة لاحتياجات المنطقة والأهالي مع التأكد من تأمين الوصلات الكهربائية لها.

وقال محافظ الإسماعيلية أن الدولة بكامل أجهزتها التنفيذية حريصة على توفير المنتجات الغذائية والتوسع في إقامة المعارض والأسواق من أجل زيادة المعروض من السلع ومن ثم السيطرة على الأسعار ومنع احتكار السلع الغذائية لبعض التجار.

مضيفًا أنه لابد من الحد من العشوائية في المنافذ والشوادر، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للدولة، قائلًا ليس الهدف وضع قوانين وضوابط ضد التاجر ولكن هدفنا الأساسي الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وعلى جانب آخر، وجه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية بتسريع وتيرة العمل بملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وتحقيق نسب إنجاز متميزة.

