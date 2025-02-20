كامل أبو على: يجب توفير كافة السلع التي نحتاج إليها لتطوير السياحة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال كامل أبو على رجل الأعمال والمستثمر السياحى، إنه يجب النظر للسائح بأنه شخص مهم وضيف، ويأتي لأننا نكسب منه، موضحا أنه يجب توفير كافة السلع التي نحتاج إليها لتطوير السياحة.

من جانبها شددت نورا علي سيدة أعمال ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، خلال لقائها ببرنامج "المواجهة"، عبر قناة "ON"، والتي يقدمها مصطفى النجار الكاتب الصحفى بالأهرام والخبير السياحي، من المتحف المصرى الكبير، على ضرورة توفير مبادرات عن طريق البنوك لدعم المستثمرين، مؤكدة أن المشكلات في السياحة معروفة ويجب العمل على حلها.



فيما ذكر أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية السابق، أن المطار وجهة لمصر كلها، وهناك دول مطاراتها أفضل من متاحفها، مضيفا أن المتحف المصري الكبير الصرح الذى بنته الدولة وفخر، ولكن تطوير المطارات هو البداية الحقيقية لبدء نهضة سياحية تليق بمصر.