شاب ينهي حياته حزناً على فراق زوجته بالمحلة وإنقاذ طفلتيه من الموت

الغربية مصطفى عادل

شهدت قرية كفر حجازي، مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قيام شاب بإنهاء حياته بتناوله حبة حفظ الغلال السامة، بينما تم إنقاذ طفلتيه بعد عمل الاسعافات اللازمة لهن، بعد أن أقدم الشاب على إنهاء حياتهن أيضا حزناً على فراق زوجته التي تخلصت من حياتها منذ شهرين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوصول شاب وطفلتيه للمستشفى العام في حالة إعياء شديدة ووفاته، بينما تم عمل الاسعافات اللازمة للطفلتين.



وتبين أن الشاب تناول حبة حفظ الغلال السامة وأعطي الطفلتين حبتين حزناً على فراق زوجته التي أنهت حياتها منذ شهرين.

تم التحفظ على جثة الأب، بينما تخضع الطفلتين للرعاية الصحية بالمستشفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



