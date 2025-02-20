رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس الجمعية المصرية الكورية للتنمية KEDA

محمد صبحى

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بقاعة أحمد لطفي السيد، الدكتور كانج وونج سيك رئيس الجمعية المصرية الكورية للتنمية، والوفد المرافق له من جامعة تشونغجو بكوريا، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك فى مختلف المجالات الاكاديمية والبحثية، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجامعتين.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين، بهدف توسيع آفاق العلاقات المشتركة، خاصة في مجال المشروعات البحثية المتعلقة بهندسة الطيران واستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي وتطوير المدن.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، والدكتور أيمن قاسم رئيس قسم هندسة الطيران والفضاء، والدكتور محمد لطفي، والدكتور أسامة المحمدي، وبحضور الدكتورة هايدي بيومي مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة. وحضر من الجانب الكورى الدكتور شيول هو يانج نائب رئيس جامعة تشونغجو والوفد المرافق له من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وممثلو عدد من الشركات الكورية الخاصة.

وفي كلمته خلال اللقاء، أشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالعلاقات المصرية الكورية وما تشهده من تطورات ملموسة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الكورية تمثل نموذجًا فريدًا للشراكات المؤثرة، مع تنفيذ مشروعات رائدة تتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة. وقد أكد رئيس الجامعة على أن التعاون مع جامعة تشونغجو الكورية يفتح آفاقا واسعة للاستفادة من الخبرات المتميزة والتكنولوجيا المتقدمة، خصوصا فى مجالات هندسة الطيران والذكاء الاصطناعي وتطوير المدن.

ومن جانبه، عبر الدكتور كانج وونج سيك، عن سعادته بالتواجد داخل جامعة القاهرة لتعزيز أوجه التعاون المشترك بينها وبين جامعة تشونغجو، مشيرًا إلى أن هدف جمعية المصرية الكورية للتنمية هو تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وكوريا الجنوبية، وأن اختيار جامعة القاهرة كمؤسسة تعليمية وبحثية مرموقة لأجل تعزيز هذا التعاون.

ومن جهته، أشار الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى تميز قسم هندسة الطيران والفضاء بالكلية الذي يعود تاريخ إنشائه لأكثر من 85 عامًا، مشيرا إلى أنه القسم المدني الوحيد على مستوي مصر، ويضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، ولذلك فهو من الاقسام الرائدة في مصر والشرق الأوسط، ويوفر بيئة تعليمية وبحثية متكاملة، كما يقوم بتخريج مهندسين مؤهلين يتمتعون بكفاءة عالية في صناعة الطيران.

وأوضح الدكتور أيمن قاسم رئيس قسم هندسة الطيران والفضاء، أن القسم يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكُبري المتعلقة بالحماية المدنية، واستكشاف الآثار، واستخدام الذكاء الإصطناعي لتحديد الأماكن بدلًا من الصور الفضائية، إلى جانب العمل في مجال المركبات الأرضية، لافتًا إلي أوجه التشابة بين الأنشطة البحثية والعلمية بقسم هندسة الطيران بجامعة القاهرة وجامعة تشونغجو بكوريا.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا بين الجانبين، والتقاط بعض الصور التذكارية.