جامعة حلوان تنظم ندوة "الشباب والأمن القومى" بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين

محمد صبحى

بإمكاناته الفريدة وتجهيزاته المتطورة التي تضاهي كبرى المسارح والمنتديات الثقافية، يواصل مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان دوره الرائد كمركز للإبداع والتنوير، حيث يفتح أبوابه لاستضافة الفعاليات الكبرى التي تجمع بين التوعية والتثقيف.

وفى هذا الإطار، احتضن المجمع فعاليات الندوة التثقيفية الكبرى "الشباب والأمن القومي"، ونظمها مجلس اتحاد طلاب جامعة حلوان بتعاون مع أسرة الطلاب من اجل مصر المركزية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع وتحت اشراف الدكتور محمد حلمي رائد أسرة من اجل مصر.



جامعة حلوان تنظم ندوة "الشباب والأمن القومي"

وبحضور النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، والدكتورة سهير عبد السلام وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، وشيرين فتحي وأحمد مشعل عضوي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك إيمانًا بأهمية دور الشباب في بناء الوطن وحماية أمنه القومي.

حيث تناولت الندوة مختلف أبعاد الأمن القومي من جوانبه العسكرية والفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وناقشت سبل تعزيز دور الشباب في الحياة العامة وأهمية مشاركتهم في صنع القرار ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الوطن.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى تنمية وعي الشباب وتعزيز انتمائهم الوطني، مشيرًا إلى أن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، وحائط الصد الأول في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمن واستقرار البلاد. وأوضح أن الأمن القومي ليس مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل هو مسؤولية مجتمعية تتطلب تعاون جميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم الشباب الواعي والمثقف والقادر على تحمل المسؤولية.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، عن سعادته باستضافة هذه الندوة المهمة، مشيدًا بالإمكانات الهائلة التي يمتلكها المجمع، والتي تجعله واحدًا من أبرز الصروح الثقافية والفنية في مصر. وأكد أن المجمع، بما يحتويه من قاعات ومسارح مجهزة بأحدث التقنيات، يعد منارة ثقافية تسهم في إثراء المشهد الفكري والفني، وتوفر بيئة مثالية لتنظيم الفعاليات الكبرى التي تخدم قضايا المجتمع وتعمل على رفع مستوى الوعي لدى الشباب.

ويعد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان أحد أهم المنصات الثقافية في مصر، حيث يضم تجهيزات عالية المستوى، مما يؤهله لاستضافة الفعاليات الوطنية والدولية. ويواصل المجمع دوره في تقديم محتوى فكري وفني راقٍ يعزز الوعي الوطني ويدعم القضايا المجتمعية من خلال الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية المختلفة.

عقدت فعاليات الندوة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب محمد جاد مدير عام الاداره العامه لرعاية الطلاب، اميره نبيل مدير إدارة الاتحادات، وبالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، وأسرة طلاب من اجل مصر المركزيه.