توصيات عاجلة من الزراعة لمزارعى التفاح خلال شهر فبراير.. تعرف عليها

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التفاح مراعاتها، خلال شهر فبراير.
تمثلت التوصيات والتي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولا: أهم العمليات الزراعية
1- المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار.
2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
3- الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر ونهاية الخطوط.
4- استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الأفرع الجافة و المصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق.
ثانيا: التسميد
أشجار التفاح التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الأولي: 2ك سلفات نشادر
الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبريتيك للفدان.
الرية الثالثة: 3 ك بوتاسيوم + 2لتر حامض فوسفوريك للفدان.
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة.
السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة.
السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة.
السنة الرابعة 26 لتر/ الشجرة.
السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة.
برنامج الري
يتم تقسيم الرى إلى مرتين فى الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (2 ساعات ري)، 30 دقيقة ري بدون تسميد، و20 دقيقة ري بتسميد، و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية:
1- مكافحة التربس والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ،و يتم مقاومتها لمبادة 5% بمعدل 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة أو لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة- موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة.
2- مكافحة حفار ساق التفاح و الحلويات رائق الأجنحة و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء بعد اجراء عمليات التقليم.
3- مكافحة جعل الورد الزغبي مع بداية التزهير وبعد التزهير عن طريق استخدام المصائد وهي عبارة عن علبة تحتوي على 100 جم من الردة مضاف اليها 50سم عسل +50 سم مادة جاذبة +10جم مبيد حشري لانت ويتم اذابة كل المكونات مع بعض وتعليقها على الأشجار في ظل الشجرة.
4- مكافحة الاكاروسات رش اباماكس 1سم / لترماء +مادة ناشرة 1/2سم / لتر ماء.
5- رش البياض الدقيقي والاشنات رش كوسيد 300 جم /200 لتر ماء + توبسين 120 جم/ 200لتر ماء ويفضل الرش قبل التزهير
6- مكافحة تثقب أوراق التفاح و مرض جرب التفاح رش اكس كلوريد النحاس 4 جم / 100 لتر ماء.
7- مكافحة القواقع بالجمع اليدوي والحرق او المعاملة بإضافة الجير الحي.