توصيات عاجلة من الزراعة لمزارعى التفاح خلال شهر فبراير.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

‎أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التفاح مراعاتها، خلال شهر فبراير.

‎تمثلت التوصيات والتي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:





‎أولا: أهم العمليات الزراعية

‎1- المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار.‎2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.‎3- الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر ونهاية الخطوط.‎4- استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الأفرع الجافة و المصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق.

‎ثانيا: التسميد

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‎أشجار التفاح التي تروى بالتنقيط للفدان‎الرية الأولي: 2ك سلفات نشادر‎الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبريتيك للفدان.‎الرية الثالثة: 3 ك بوتاسيوم + 2لتر حامض فوسفوريك للفدان.

ثالثا: برنامج الري

‎السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة.‎السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة.‎السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة.‎السنة الرابعة 26 لتر/ الشجرة.‎السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة.

‎برنامج الري

‎يتم تقسيم الرى إلى مرتين فى الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (2 ساعات ري)، 30 دقيقة ري بدون تسميد، و20 دقيقة ري بتسميد، و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

‎رابعا: برنامج المكافحة

‎مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية:

‎1- مكافحة التربس والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ،و يتم مقاومتها لمبادة 5% بمعدل 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة أو لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة- موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة.

‎2- مكافحة حفار ساق التفاح و الحلويات رائق الأجنحة و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء بعد اجراء عمليات التقليم.

‎3- مكافحة جعل الورد الزغبي مع بداية التزهير وبعد التزهير عن طريق استخدام المصائد وهي عبارة عن علبة تحتوي على 100 جم من الردة مضاف اليها 50سم عسل +50 سم مادة جاذبة +10جم مبيد حشري لانت ويتم اذابة كل المكونات مع بعض وتعليقها على الأشجار في ظل الشجرة.

‎4- مكافحة الاكاروسات رش اباماكس 1سم / لترماء +مادة ناشرة 1/2سم / لتر ماء.

‎5- رش البياض الدقيقي والاشنات رش كوسيد 300 جم /200 لتر ماء + توبسين 120 جم/ 200لتر ماء ويفضل الرش قبل التزهير

‎6- مكافحة تثقب أوراق التفاح و مرض جرب التفاح رش اكس كلوريد النحاس 4 جم / 100 لتر ماء.

‎7- مكافحة القواقع بالجمع اليدوي والحرق او المعاملة بإضافة الجير الحي.