توافد المواطنين على هايبر القابضة للصناعات الغذائية بمعرض أهلا رمضان بتخفيض 30%

كتب مدحت وهبة

توافد عدد كبير من المواطنين على هايبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمعرض أهلا رمضان 2025 الرئيسي بمدينة نصر لشراء المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بتخفيضات 30% ويستمر المعرض حتى يوم 26 فبراير الجاري، حيث توفر وزارة التموين كافة المنتجات بأعلى جودة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة باستمرار زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية للمواطنين أول بأول سواء من خلال معارض اهلا رمضان او أسواق اليوم الواحد المنتشرة في محافظات الجمهورية أول بأول خاصة بعد نجاح الوزارة في نشر أسواق اليوم الواحد فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، حيث تتميز هذه الأسواق بإتاحة السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء مما يقلل حلقات تداول المنتجات، وبالتالي تنخفض تكاليف النقل بما يعود بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك .