اليوم السابع
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تعرف على التحاليل الدورية السنوية لمريض السكر من وزارة الصحة

الخميس، 20 فبراير 2025 01:00 ص
تعرف على التحاليل الدورية السنوية لمريض السكر من وزارة الصحة تحليل مريض السكر
كتبت – سارة وائل

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كشفت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن بعض التحاليل الدورية التي تتم كل سنة لمريض السكر،

وهى كالتالي:

1. وظائف الكبد والكلي.
2. الدهون والكوليسترول في الدم.
3. الغدة الدرقية.
4. زلال البول.
5. حساسية القمح للأطفال الذين لديهم سكر من النوع الأول.

ما هو سكر النوع الأول؟

يسمي النوع الأول من مرض السكري، مرض "السكر المعتمد على الأنسولين"، وهذا النوع يصيب الأطفال والمراهقين والشباب، يصيب 1 من 200 من أفراد المجتمع، وينتج عن عوامل جينية تجعل المصاب يتأثر بعوامل بيئية، تؤدي إلى مرض مناعي ذاتي، بحيث يقوم جهاز المناعة بإنتاج أجسام مضادة موجهة ضد خلايا البنكرياس المسئولة عن إفراز الأنسولين وتحفيز خلايا الدم البيضاء اللمفاوية لتهاجم هذه الخلايا فتدمرها فلا تعود تفرز الأنسولين.


وفي ذلك السياق أكدت وزارة الصحة علي أهمية أجراء التحليل الدورية والكشف المبكر والمتابعة المستمرة للحماية من مضاعفات الأمراض الخطيرة.

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وزارة الصحة







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