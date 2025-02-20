برقية تأييد للرئيس السيسى من أعضاء النواب والشيوخ بالشرقية لرفضه التهجير.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حرص عدد من نواب مجلسى الشيوخ والنواب والأهالى بمحافظة الشرقية على توجيه رسالة شكر وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الرافض لتهجير أهالى فلسطين.

وأشاد النائب نور هاشم ، عضو مجلس الشيوخ بالموقف القوي للقيادة السياسية ورفضها لاتهجير وهو ما حافظ على القضية الفلسطينية بعد ما كانت مخططات الاحتلال تسعى لتصفيتها للأبد.

وأشار النائب نور هاشم، إلى أن مصر وقفت كحائط صد أمام أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، لافتا إلي أن الرئيس السيسي أعلن بكل وضوح أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين، وأن أرض غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين. هذا الموقف الشجاع هو امتداد لسياسة مصرية راسخة.

وأوضح أن نواب البرلمان حريصين علي توعية المواطنين في كافة المناسبات ومنها القوافل الطبية بأهمية الالتفاف حول الوطن والقيادة السياسية، مشيرا إلي أن الشعب المصري لديه انتهاء ووعي كبير بأهمية الحفاظ علي القضية الفلسطينية.

من جانبها، أكدت النائبة سكينة سلامة ، أن الموقف المشرف للرئيس عبدالفتاح السيسي من القضية الفلسطينية سيسجل بأحرف من نور، مؤكدة أن الرئيس السيسى كان حائط الصد الأول ضد كل محاولات الابتزاز السياسي التي تستهدف زعزعة الأمن القومي المصري والانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكدت أن مصر ستظل القلب النابض لقضايا الدول العربية، كما أنه على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس مجموعة من الأشخاص تبحث عن مأوى لافتا إلي أن الجهود المصرية لاستكمال الهدنة وإتمام عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل تُعد دعمًا حقيقيًا للقضية الفلسطينية، ورفضًا عمليًا لمحاولات تصفيتها. وأضاف أن مصر أثبتت التزامها بحقوق الإنسان والعدالة من خلال موقفها الثابت الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين.

وأشادت بالتفاف الشعب المصري حول القيادة السياسية، وهو ما يعكس حرص المواطنين على الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، وتأكيده على ثقتهم الكبيرة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك على هامش القافلة الطبية التى نظمها حزب مستقبل وطن الشرقية بمركز كفر صقر قرية ابن العاص بمقر مركز شباب أبن العاص.

وعلى سياق آخر، أكد الدكتور نور هاشم عضو مجلس الشيوخ عن الحزب أن القافلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام والدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالشرقية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين وتنظيم الفعاليات التي تهدف إلى الوصول إلى جميع المواطنين وتقديم خدمة صحية لائقة لأهالينا في كل مكان.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام بالقطاع الصحي يأتي ضمن أولويات الحزب، مشيراً إلي أن القافلة شهدت إقبالاً غير مسبوق من المواطنين ويتم توقيع الكشف الطبي على المترددين والمرضى من كبار الأطباء والأخصائيين والاستشاريين ورؤساء الأقسام وإجراء الفحوصات بمختلف التخصصات الطبية بالمجان.

وأضافت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أن القافلة بإشراف الدكتور محمد عمر مدير الإدارة الصحية بكفر صقر وبحضور النائب الدكتور نور هاشم عضو مجلس الشيوخ والنائبة سكينه سلامه عضو مجلس النواب حزب مستقبل وطن

أكد الدكتور محمد عمر مدير الإدارة الصحية بكفر صقر، أن القافلة ضمت أكثر من 8 أطباء بمختلف التخصصات الطبية منها "الباطنة والجهاز الهضمي والجراحة والأنف والأذن والحنجرة والصدر والقلب والأطفال والعظام والنساء والتوليد وعيادة شاملة لتنظيم الأسرة وتحاليل مجانية " لافتا أنه تم توفير كافة الأدوية التي يحتاج إليها المواطن بالمجان وتحويل الحالات التي تستحق إلى المستشفيات الكبرى.

وأضاف مدير الإدارة الصحية بكفر صقر، أنه تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت الفرق الطبية بالقافلة بتوقيع الكشف الطبي المجاني على اكثر من 1500 مريض من أهالي مركز ومدينة كفر صقر والقرى المجاورة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات القريبة، لاقت القافلة استحسان كبير من الأهالي نظراً لتوفير وسائل النقل من القرى والكفور والنجوع التابعة لمركز كفر صقر لمقر إقامة القافلة والذين تقدموا لقيادات وكوادر وأعضاء حزب مستقبل وطن بالشرقية بالامتنان والشكر.



أعضاء مجلسى النواب والشيوخ



الاهالى منتظرين الكشف



صرف العلاج



مسئولين متواجدين بالقافلة



