بتخفيضات تصل 30%.. افتتاح ثانى معارض "أهلا رمضان" بمدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

افتتح المحاسب مبروك الغمريني رئيس مدينة شرم الشيخ، ونيابة عن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والمهندس إبراهيم الحارونى السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، معرض "أهلا رمضان" الذي أقيم بحى النور لشرم الشيخ بتخفيضات تتراوح من 20 حتى 30 %، وذلك بحضور إقبال من المواطنين ووكيل وزارة التموين، ولفيف من القيادات التنفيذية في إطار حرص الدولة على استمرار إقامة معارض اهلا رمضان كل عام وتنفيذا للتوجيه الدائم للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة مواصلة الجهد من كافة الجهات المعنية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، جاء ذلك تزامنا مع الاستعدادات الجارية للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الـ 36.

وفى إطار توجيهات محافظ جنوب سيناء تم إطلاق منافذ متنقلة تضم كافة احتياجات رمضان، والسلع الغذائية الأساسية تجوب الوديان والأحياء السكنية البعيدة عن المعارض، لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين بكافة المناطق للاستفادة م من مبادرة تخفيض الأسعار التي تسعى القيادة السياسية بالدولة إلى تحقيقها لصالح المواطنين، وتم التوجيه باستمرار المعرض على مدار شهر رمضان، وشن الحملات الرقابية عليه باستمرار لمتابعة توافر كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، بأسعار مخفضة ما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتم التأكد من جودة المنتجات وتنوعها، وعلى ضرورة التزام جميع التجار بنسب التخفيضات المقرر، وضخ كميات كبيرة من المنتجات التي يقبل على شرائها المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه يوجد تعاون بين مديرية التموين، والغرفة التجارية بالمحافظة لإقامة معارض "أهلا رمضان" في كافة مدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير كافة احتياجات رمضان بأسعار في متناول الجميع.

وأضاف أن المعرض يتضمن كافة احتياجات رمضان " ياميش" من "بلح، تمر هندي، جوز هند، زبيب، خروب، عرقسوس، كركديه"، وكافة أنواع العصائر، والخضروات والفاكهة، والسلع الغذائية الأساسية، والمنظفات، والملابس، والمشغولات اليدوية، فوانيس رمضان.

وأكد أن مدينة طور سيناء تتضمن معرض رئيسى وشادر، وطبقا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء من المقرر ان يجري افتتاح معرض رئيسي معرض وشادر بمدينة دهب، غدا ومعرض بمدينة رأس سدر ، وذلك خلال الأسبوع الجاري، كما سيجري افتتاح 3 معارض خلال الأسبوع المقبل، بواقع معرض بمدينة أبوزنيمة، ومعرض بمدينة أبورديس، ومعرض بمدينة نويبع.



افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة شرم الشيخ



رئيس مدينة شرم الشيخ يتفقد المعرض



جانب من معرض أهلا رمضان



إقبال بال المواطنين على السلع الغذائية



