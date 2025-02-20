اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى رحيل البابا كيرلس 9 مارس المقبل

الخميس، 20 فبراير 2025 04:00 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى رحيل البابا كيرلس 9 مارس المقبل البابا كيرلس السادس
كتبت – بتول عصام

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تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإحياء ذكرى رحيل البابا كيرلس السادس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ116، وذلك يوم 9 مارس المقبل، ومن المقرر أن تُقام الصلوات والعظات الروحية في الكنائس والأديرة تكريمًا لذكراه.

وتشهد ذكرى رحيله احتفالات خاصة في دير مارمينا بمريوط، حيث يرقد جسده الطاهر، إذ يتوافد الآلاف من الأقباط من مختلف المحافظات للصلاة والتبرك، مستذكرين سيرته العطرة ومواقفه الروحية، وقام البابا كيرلس ببناء الكاتدرائية المرقسية بدير الأنبا رويس بالعباسية، وقام الرئيس جمال عبد الناصر بوضع حجر الأساس لها فى 24 يوليو 1965م.

كان يعرف البابا كيرلس بـ القمص مينا البراموسى المتوحد، وكان من ضمن المرشحين للبطريركية، وتمت الانتخابات يوم 17 أبريل 1959م لانتخاب ثلاثة من بين المرشحين الخمسة وأسفرت الانتخابات عن فوز القمص مينا البراموسى المتوحد ضمن الثلاثة الفائزين، وأجريت القرعة الهيكلية يوم 19 أبريل 1959 م ، وتمت سيامته بطريركاً يوم 10 مايو 1959م.







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البابا كيرلس

البابا كيرلس السادس

ذكرى نياحه البابا كيرلس

تذكار رحيل البابا كيرلس

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الكنيسه الارثوذكسيه



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