الكل مقابل الكل.. حماس تعلق على مستقبل تبادل الأسرى.. تفاصيل

وكالات

قال القيادى فى حماس محمد نزال، إن الحركة مستعدة لإطلاق كل المحتجزين في المرحلة 2 مقابل كل أسرانا.

وحسب موقع سكاى نيوز، أضاف حماس كانت من البداية مع إطلاق كل الأسرى دفعة واحدة وإسرائيل هي التي سعت على الدوام لتجزئة الصفقة.

وأضاف نحن نبدي مرونة ونتكيف مع التطورات في الموقف السياسي، والسلاح ليس محل التفاوض، مؤكدا أن السلاح سيختفى مع مع زوال الاحتلال.

وقال إنه لا يمكن فصل أفراد حماس عن الشعب الفلسطيني، مضيفا أن كوادر حماس عناصر وقادة منزرعون في الأرض الفلسطينية.

وأكد نزال أن الشعب الفلسطيني هو أول حاجز أمام التهجير والموقف العربي هو الحاجز الثاني أمام التهجير.

وقال لم نعلن أننا سنسلّم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، ولكن ما أعلناه هو الموافقة على تسليم القطاع للجنة فلسطينية، وأضاف لم ننفذ 7 أكتوبر لنخرج من القطاع أو لنسلم سلاحنا، ولابد من التوافق على إدارة وطنية لقطاع غزة.