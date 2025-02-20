السعودية: 15 دقيقة فقط بين الأذان والإقامة لصلاتى العشاء والفجر

إيمان حنا

فى إطار توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الخاصة بشهر رمضان أكدت ضرورة أن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة، عدا صلاتي العشاء والفجر فتكون المدة بين الأذان والإقامة 15 دقيقة تيسيراً على المصلين، ومراعاة ظروف المصلين في مدة صلاة التراويح، وأن يكون الانتهاء من صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان قبل أذان الفجر بمدة كافية بما لا يشق على المصلين.

وشددت الوزارة بالسعودية، على ضرورة التزام الأئمة والمؤذنين بالانتظام في عملهم خلال الشهر الفضيل، وعدم التغيب، إلا للضرورة القصوى.

كما شددت على الالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، والتأكيد على رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في تقويم أم القرى لشهر رمضان.

كما تشمل التوجيهات منع استخدام الكاميرات في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، بما في ذلك صلوات التراويح، ومنع نقل أو بث الصلوات عبر الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها.وفق واس.