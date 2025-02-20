الرئيس الجزائرى يدشن أضخم محطة لتحلية مياه البحر فى بلاده

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دشن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أضخم محطة لتحلية مياه البحر فى الجزائر، بالرأس الأبيض فى ولاية وهران (شمال غرب البلاد)، مشيرا إلى أن بلاده وصلت بذلك إلى مرحلة الإنجازات العملاقة بسرعة وبأحدث التكنولوجيات.



وقال تبون - عقب استماعه لعرضين تقنيين حول محطة تحلية مياه البحر بولاية وهران، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية (واج) - إن "إنجاز مصنع (محطة) تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض فى أقل من 26 شهرًا؛ هو ما يسمى بالجزائر المنتصرة"، مضيفًا أن "الجزائر المستقلة وصلت إلى مرحلة الإنجازات العملاقة بأكبر سرعة وبأحدث التكنولوجيات".



يذكر أن تدشين هذا المشروع الضخم جاء تجسيدا لالتزام الرئيس الجزائرى أمام مواطنيه بتزويدهم بالماء العذب فى وهران قبل شهر رمضان.

وتنتج المحطة 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا، وهى قابلة للربط؛ بهدف التوزيع مع ست ولايات غرب البلاد.