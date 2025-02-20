الإحتلال الإسرائيلى يعتقل 24 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 24 فلسطينيا خلال اقتحامها لمناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت 10 مواطنين.

في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال إغلاق مداخل بلدات مدينة الخليل ومخيماتها بالبوابات الحديدية، وشددت إجراءاتها العسكرية والقمعية في حارات البلدة القديمة وعند الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية.

وفى السياق ذاته ،اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، كما اقتحمت مخيم الدهيشة جنوبا، وداهمت منازل أمين سر حركة فتح.

وفى نابلس،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة مواطنين بينهم سيدة من محافظة نابلس، كما اقتحمت عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة واعتقلت ثلاثة مواطنين.