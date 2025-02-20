الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل وفد هيئة الإغاثة الكاثوليكية بالمعادى

كتبت - بتول عصام

استقبل صباح اليوم الخميس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وفد هيئة الإغاثة الكاثوليكية، وذلك بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي. حضر اللقاء، الآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، حيث بحث البطريرك سبل التعاون المشترك بين مختلف الإيبارشيات، والهيئة.

كما أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بيانا، تعلن فيه تخصص قداس غدًا الجمعة للصلاة من أجل شفاء قداسة البابا فرنسيس، جاء نص البيان، كالآتي: تضامنًا مع شعوب الكنيسة الكاثوليكية في العالم، قرر البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، تكريس قداس غدًا الجمعة، على نية سرعة تعافي قداسة البابا فرنسيس.

كان قد نفى الفاتيكان تدهور حالة البابا فرانسيس الصحية، ويستمر في مكوثه في مستشفى جيمبلى بروما، مشيرا إلى أن فحوصات الدم الأخيرة التي تظهر تحسنا طفيفا وخاصة في مؤشرات الالتهاب، وأكد أن الحالة السريرية للبابا مستقرة، كما أنه استقبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى حيث أمضى معها 20 دقيقة، وفقا لموقع الفاتيكان نيوز.