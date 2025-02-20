افتتاح فرع جديد لمعرض أهلا رمضان بمدينة النوبارية بالبحيرة

كتب مدحت وهبة

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإقامة معارض أهلاً رمضان 2025 لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، افتتحت محافظة البحيرة معرض “أهلاً رمضان”2025 بمدينة النوبارية، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز مدينة النوبارية ،وجهاز مستقبل مصر.

يضم المعرض 25 باكية متنوعة، تشمل السلع الغذائية الأساسية، الخضروات، الفاكهة، اللحوم الطازجة، الدواجن المجمدة، بالإضافة إلى منتجات عسل النحل الطبيعي، التمور، والزيتون، بهدف توفير خيارات متنوعة بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين.



وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين قد أشاد بالجهود المبذولة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمنظمين، وكذلك جميع الشركات والموردين المشاركين في المعرض، مؤكدًا استمرار التعاون لتقديم أفضل الخدمات وتوفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية خلال شهر رمضان المبارك.



وقال محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن المعرض يأتي في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دورية للتأكد من توافر المنتجات بالكميات الكافية وضمان الجودة المطلوبة ،لافتا الى أن التعاون بين مختلف الجهات المعنية يساهم في نجاح المبادرات التي تستهدف دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم خلال الشهر الكريم.