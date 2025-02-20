إقبال كبير على مهرجان التمور بالقاهرة قبل افتتاحه.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شهد مهرجان التمور المقام حاليا بحديقة الحرية بالزمالك، اقبال كبير من المواطنين فى الساعات الأولى له، وذلك قبل افتتاحه رسميا، حيث من المقرر ان يستمر المعرض حتى يوم 25 من الشهر الجارى.

ويفتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بعد قليل، "مهرجان القاهرة الدولى الخامس للتمور"، بحضور محافظى الجيزة ، والقليوبية ، وأسوان، ومرسى مطروح، والوادي الجديد، وذلك بحديقة الحرية بالزمالك.

ويوفر المهرجان التمور والياميش و احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وتخفيضات كبيرة، قبل حلول شهر رمضان.

وفى سياق أخر أعلن الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة عن انتهاء هيئة النقل العام بالقاهرة من إستعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام هيئة النقل العام بالتنسيق بين خطوطها ، وخطوط النقل الجماعى والمترو لإحداث سيولة مرورية خلال شهر رمضان مع تكثيف الرقابة على شبكة الخطوط على مدار ساعات التشغيل حرصاً على انتظام الخدمة وأدائها بالكفاءة المطلوبة.



اقبال كبير على مهرجان التمور بالقاهرة قبل افتتاحه



اقبال كبير على مهرجان التمور بالقاهرة



مهرجان التمور بالقاهرة قبل افتتاحه