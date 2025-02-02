وزارة العدل تنشئ فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية

كتب ـ محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بإنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية)، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية الكائن مقره (1) شارع أدمون فرمون بمنطقة سموحة - قسم شرطة سيدى جابر - محافظة الإسكندرية، ويقوم بكل أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراء أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق سيدى جابر مكانيًا أو للفرع المختص نوعيا.

تًعد مصلحة الشهر العقاري، أحد أهم القطاعات الحكومية التي يتوافد عليها المواطنين بمحافظة الإسكندرية، وتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات بينها توثيق العقود، وعمل توكيلات القضايا، والعديد من الخدمات المهمة الأخرى.

ولذلك فإن مواعيد الشهر العقاري تأتي في مقدمة أولويات الكثير من المواطنين، حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمة ،ونستعرض لكم مواعيد عمل مكتب الشهر العقاري النموذجي في الإسكندرية.

مواعيد العمل الرسمية للشهر العقاري من الساعة 8.30 صباحا، وحتي الساعة 4.30 عصرا، ومواعيد فتح الخزنة من الساعة 9 صباحا، وحتي الساعة 4 عصرا ، وتم إتاحة العمل بمكتب توثيق الإسكندرية فترة المسائية من الساعة 5 مساءا حتي الساعة 9 مساءا معاد يوم الجمعة ، تيسيراً على المواطنين.

وتشهد مكاتب الشهر العقارى النموذجي بمجمع محاكم المنشية ، تطورا كبيرا فى الفترة الأخيرة، عبر توفير سيارات متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقارى، والتوثيق القانوني، بالإضافة إلى تنظيم دخول المواطنين داخل المكاتب من خلال حجز ارقام من الموقع الالكترونى، لوصول المواطن فى الوقت المحدد له وفى موعد دوره منها للانتظار وتقليل الزحام.





نص القرار