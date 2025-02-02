ناشئو كفر الشيخ يحصدون 6 ميداليات في بطولة الجمهورية للمصارعة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أهدت بطولة الجمهورية للمصارعة، المقامة بنادي سيتي فى مدينة شبين الكوم، 6 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين لناشئى مصارعة المشروع القومي للموهبة، فى ثانى إنجاز لأبناء مصارعة المشروع في البطولة بعد أن حصد لاعبى مرحلة الصفوة خمس ميداليات فى افتتاحية البطولة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

أعلن الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، حصول المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمحافظة كفر الشيخ على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، مهنئاً اللاعبين الفائزين من مرحلة الناشئين بالبطولة: محمد عبد الباري وزن 55 كجم ومحمد عبد الرحمن وزن 71 كجم ويوسف وليد 91 كجم لحصولهم على الميدالية الذهبية والمركز الأول، كما هنأ اللاعب عمر محمد وزن 60 كجم لحصوله على الميدالية الفضية وكل من أحمد ربيع 65 كجم والبكري عبد الرؤف البكري وزن 65 كجم لحصولهم على الميدالية البرونزية وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ.

كما حصل اللاعب محمد على صابر على المركز الخامس فى منافسات البطولة اليوم، بمشاركة ناشئي مصارعة المشروع القومي للموهبة بالمحافظة، بقيادة كابتن أبو غنام الرحماني وأحمد البيلي مدربا الناشئين، يشارك في البطولة 47 هيئة بمشاركة 152 لاعباً في منافسات المصارعة الرومانية كبار فى أوزان 60 ك، 63 ك، 67 ك، 72 ك، 77 ك، 82 ك، 87 ك، 97 ك. ويقوم بإدارة المباريات تحكيمياً 125 حكما.