محاضرة "خدمات جهاز تنمية المشروعات المالية" بمكتبة الإسكندرية الخميس

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، محاضرة بعنوان «خدمات جهاز تنمية المشروعات المالية وغير المالية»، وذلك يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، في تمام الحادية عشر صباحًا بقاعة "C"، الميزانين، مركز المؤتمرات، مكتبة الإسكندرية.

تتيح المحاضرة فرصة للتعرف على الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، سواء من خلال التمويل والدعم المالي أو من خلال البرامج التدريبية والاستشارات غير المالية ، وأكدت مكتبة الإسكندرية على أن الدعوة عامة ومجانية، لكن نظرًا لمحدودية الأماكن المتاحة، يُنصح بالحضور المبكر.



