طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية فى زيارة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

الإسماعيلية-صبرى غانم

نظمت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية زيارة طلابية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "اقرأ .. في البدء كان الكلمة".

خلال الزيارة، تجول الطلاب في أجنحة وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الثقافة، إلى جانب العديد من دور النشر المختلفة، حيث اطلعوا على أحدث الإصدارات من الكتب والمطبوعات، وتعرفوا على الفعاليات الثقافية والعروض الفنية المصاحبة للمعرض.

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حرص الجامعة على تنظيم مثل هذه الزيارات الطلابية، لما لها من دور في تنمية الوعي الثقافي وتعزيز عادة القراءة والبحث لدى الشباب. وأشار إلى أن الجامعة تسعى باستمرار لتوفير الفرص التي تتيح للطلاب التعرف على مختلف الثقافات واكتساب المعرفة في المجالات العلمية والأدبية.

كما أشاد رئيس الجامعة بالدور البارز لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في تشكيل وعي الشباب الجامعي، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تسهم في تشجيع الطلاب على الاطلاع على أحدث الإصدارات الأدبية والثقافية، وترسخ لديهم أهمية المشاركة في الفعاليات الثقافية الكبرى.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن الأنشطة الثقافية عنصر أساسي في بناء شخصية الطالب الجامعي، مشيرًا إلى أن زيارة معرض الكتاب تعد فرصة متميزة لتعزيز الثقافة والمعرفة.

وأضاف أن الجامعة تعمل على دمج الأنشطة الثقافية مع المسار الأكاديمي، حيث تُعد القراءة ركيزة أساسية لتنمية الفكر النقدي والتحليلي لدى الطلاب، مؤكدًا استمرار الجامعة في تنظيم هذه الفعاليات كجزء من استراتيجيتها التعليمية الشاملة.

وأشار الدكتور محمد عبد الهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد أحد أقدم وأكبر المعارض في الشرق الأوسط، حيث يجذب ملايين الزوار سنويًا من مختلف أنحاء العالم. وأوضح أن المعرض هذا العام يضم 1345 دار نشر و6150 عارضًا يمثلون 80 دولة، مما يوفر للطلاب فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث الإصدارات الفكرية والثقافية.

أشرف على تنظيم الزيارة كل من الأستاذ ممدوح عثمان، والأستاذة مروة عدلي، مسئولي الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث حرصا على متابعة تنفيذ البرنامج لضمان تحقيق أقصى استفادة للطلاب من هذه التجربة الثقافية المتميزة.