اليوم السابع
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الأحد، 02 فبراير 2025 08:40 م
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صحتك بالدنيا.. "هينيبا" فيروس خطير يظهر فى أمريكا الشمالية.. جرثومة المعدة ترفع نسبة الإصابة بفقر الدم لدى الأطفال.. لا تشوى السمك بهذه الطريقة.. ماذا تعرف عن الكسل العلاجى؟.. استشارى يقدم أفضل مشروب للأطفال

الأحد، 02 فبراير 2025 08:00 م
صحتك بالدنيا.. "هينيبا" فيروس خطير يظهر فى أمريكا الشمالية.. جرثومة المعدة ترفع نسبة الإصابة بفقر الدم لدى الأطفال.. لا تشوى السمك بهذه الطريقة.. ماذا تعرف عن الكسل العلاجى؟.. استشارى يقدم أفضل مشروب للأطفال فيروس
كتبت فاطمة ياسر

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صحتك بالدنيا

فيروس هينيبا

جرثومة المعدة

فقرد الدم لدي الأطفال

شوي السمك بشكل صحي

إهمال نظامة الأسنان

عيد ميلاد شاكيرا






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