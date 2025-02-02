صحتك بالدنيا.. "هينيبا" فيروس خطير يظهر فى أمريكا الشمالية.. جرثومة المعدة ترفع نسبة الإصابة بفقر الدم لدى الأطفال.. لا تشوى السمك بهذه الطريقة.. ماذا تعرف عن الكسل العلاجى؟.. استشارى يقدم أفضل مشروب للأطفال

كتبت فاطمة ياسر

قدم "اليوم السابع" على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الموضوعات الخدمية التي تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض، ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، منها:

"هينيبا" فيروس خطير يظهر فى أمريكا الشمالية.. اعرف أعراضه وطرق الوقاية



دراسة تحذر: جرثومة المعدة ترفع الإصابة بفقر الدم لدى الأطفال.. نصائح للوقاية



استشارى تحذر: شوى السمك بهذه الطريقة خطر على الصحة



دراسة تحذر: إهمال نظافة الفم يؤدى للسكتة الدماغية لهذه الأسباب



ماذا تعرف عن الكسل العلاجى؟.. كيف يساعد فى تقليل التوتر والاكتئاب؟



استشاري يقدم المشروب الأفضل للأطفال.. 8 فوائد لا غنى عنها



استشارى صدر يحدد مشروبا يهزم البرد.. يحسن التنفس ويعالج انسداد الأنف

