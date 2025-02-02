تعرف على تفاصيل البدء فى أعمال مشروع محطة معالجة بنى صالح فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، اجتماعًا لمناقشة الإجراءات والخطوات المطلوبة للبدء في مشروع محطة معالجة بني صالح بمركز الفشن، في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وذلك بحضور مسؤولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والرزاعة وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة .

وخلال الاجتماع، تم استعراض الجوانب الفنية وآليات تنفيذ المشروع ، الذي يستهدف مد خدمة الصرف الصحي لعدد من المناطق غير المخدومة بمركز الفشن ومنها قريتي بني صالح وأبسوج، بالإضافة إلى 4 عزب أخرى (تلت، طلا، بشرى، البراوي)، حيث تم تصميم المحطة بطاقة استيعابية تتراوح بين 16 ألف إلى 24 ألف متر مكعب /يوم، بنظام المعالجة الثنائية، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي وتعزيز كفاءة البنية التحتية بالمركز.

ووجّه السكرتير العام المساعد الجهات المختصة بالتنسيق مع معهد بحوث الصرف لإعداد دراسة شاملة حول استيعاب المصرف للمياه المعالجة، لضمان تنفيذ المشروع وفق المعايير الفنية المطلوبة، لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.