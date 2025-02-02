المشدد 3 سنوات لأب ونجله لخطفهما سائق وتعدا عليه بالضرب بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، أب ونجله بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لاتهامهما بخطف سائق والتعدي عليه بالضرب وتصويره دون رضاه بدائرة قسم أول الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 4955 لسنة 2024 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 4750 لسنة 2024، ليوم 23 مايو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "السيد أ ال أ ال" 37 عاما، ونجله "أحمد" 19 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بخطف المجني عليه "ع ع" 29 عاما، سائق بمعرض سيارات، والتعدي عليه بالضرب وتصويره دون رضاه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد خطفا المجني عليه واحتجزاه وسرقا هاتفين محمولين مملوكين له بعدما تعدوا عله بالضرب بأسلحة بيضاء وشوم وصوره دون رضاه على النحو المبين بالتحقيقات.