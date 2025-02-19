وزارة العمل: استمرار التقديم على وظائف للمعلمين بدولة عربية حتى 22 فبراير

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل، إنها مستمرة فى تلقى طلبات التقديم على 100 فرصة عمل بمؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية، وذلك بمرتب شهرى يعادل 40 ألف جنيه مصرى، وذلك حتى يوم السبت 22 فبراير الجارى.

* الـ وظائف المطلوبة هي:

- 20 مدرس لغة إنجليزية.

- 20 مدرس لغة عربية.

- 20 مدرس رياضيات.

- 20 مدرس فيزياء.

- 20 مدرس كيمياء.

* شروط الالتحاق بتلك الفرص للتقديم عليها:

-لا يقل سن المتقدم عن 28 سنة.

-أن يكون حاصل على مؤهل جامعى مناسب.

-خبرة لا تقل عن 3 سنوات بشهادة موثقة.

- مميزات توفرها جهة العمل:

- مدة العقد سنتين.

- راتب يعادل 40 ألف جنيه.

- توفير السكن والمواصلات والتأمين الصحى.

- يتم إرسال المستندات من سيرة ذاتية وشهادات علمية على الأيميل التالى: Labour@Labour.gov.eg، علما بأن التقديم على تلك الوظائف بدأ من الإثنين الموافق 10 فبراير 2025، ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين.

وتأتى تلك الفرص تلبيةَ لاحتياجات مؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية، على أن تبدأ المقابلات فى شهر مايو 2025 أونلاين.